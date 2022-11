Intervenuto nel corso di ‘Sky Calcio Club’, in onda in edizione estesa nonostante la sosta della Serie A, l’ex ds dell’Inter Walter Sabatini analizza così alcuni dei temi più caldi del momento: “Io sono abituato a fare un calcio con i fondi di magazzino, non ho mai preso un giocatore spendendo più di 15 euro. Solamente per Dzeko ho speso più di 15 milioni”, ha detto riferendosi a quando era alla Roma.

Sabatini ha poi analizzato il momento di crisi vissuto dall'Inter: "C'era stato una sorta di scollegamento della squadra singolo e di reparto. Non appena hanno ritrovato il gusto di giocare insieme, a quel punto hanno ritrovato anche i risultati. L’impressione che avevo io osservando da fuori è che si fossero completamente scollegati come squadra e quello è il primo passo verso il baratro. Come si sono rialzati? Qualche giocatore pensante l’Inter ce l’ha, penso ad esempio a Dzeko che è un ragazzo che ti fa spogliatoio. I 2-3 più maturi nella rosa si saranno messi insieme per cercare di far passare qualche messaggio positivo, anche Barella è molto predisposto al comando. L’Inter i punti che doveva perdere li ha già persi tutti e da adesso fino alla fine non può più permettersi altri scivoloni”.