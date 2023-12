Ospite di Tvplay, Walter Sabatini analizza le qualità delle squadre coinvolte nella lotta scudetto individuando una protagonista principale: l'Inter. Secondo l'esperto dirigente, infatti, "l'Inter in questo momento sta facendo un campionato a parte: ha tecnica, forza e tutte le qualità che servono per dominare il campionato e le partite, un po’ sulla scia di quello che ha fatto il Napoli l’anno scorso. Non si limitano a vincere le partite ma a stravincerle", sottolinea.

Diverso il pensiero sulla Juventus: "È una squadra pragmatica che sa quello che vuole e la maggioranza delle volte lo ottiene. Ha una bella struttura da un punto di vista difensivo, specialmente come atteggiamento nel non voler subire gol. Poi ha giocatori di qualità e il gol in qualche modo riesce sempre a trovarlo, è sicuramente l’antagonista principale dell’Inter".

