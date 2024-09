Chi ben comincia è a metà dell'opera. E il Manchester City non poteva avere un avvio di stagione migliore con un Community Shield messo in bacheca e quattro vittorie in altrettante partite di Premier League. Un ruolino di marcia perfetto di fronte al quale, però, Pep Guardiola invita tutto l'ambiente a tenere i piedi per terra: "Io guardo sempre la classifica dopo 10-12 partite, ora non ci faccio caso. Poi è meglio avere 12 punti sicuramente, ma può succedere di tutto - ha detto il manager dei Citizens dopo il 2-1 imposto al Brentford -. È davvero produttivo per noi vincere in questo modo. Avverto i giocatori di stare attenti, ma ora se ne sono resi conto. Lo staff lo ha percepito quanto abbiamo sofferto oggi. Ecco perché è così difficile vincere la Premier League. È un torneo molto tirato, gli avversari sono davvero bravi".

