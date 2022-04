Nei giorni scorsi, rumors di mercato hanno dato l'Inter molto interessata a Jordan Veretout, centrocampista della Roma attualmente messo ai margini da José Mourinho. Ma nel prepartita di Sampdoria-Roma, il ds giallorosso Tiago Pinto ha chiarito la situazione del francese ai microfoni di DAZN: "Adesso non è disponibile adesso ma speriamo possa tornare prima possibile. E' stato un giocatore importante in questi ultimi anni, lo aspettiamo per migliorare la squadra con la sua qualità e raggiungere gli obiettivi. Se è ancora nel progetto? Sì".