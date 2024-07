Il gruppo dell'Inter s'arricchisce degli italiani che hanno finito le vacanze dopo gli Europei. Poco fa sono arrivati ad Appiano Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Nicolò Barella, Davide Frattesi e Federico Dimarco, determinati più che mai a mettersi a disposizione del tecnico Simone Inzaghi per l'esordio in Serie A, fissato per il prossimo 17 agosto contro il Genoa. Poco meno di un mese di lavoro per essere già al top a partire dalla prima giornata di campionato.