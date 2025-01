Al SFS Football Summit a Riyadh è intervenuto anche Giorgio Ricci, CRO dell'Inter. "Ringrazio i tifosi arabi per l'accoglienza, uno degli obiettivi è capire come il calcio italiano possa contribuire alla visione del Paese. Possiamo portare il nostro modo di vedere le cose, la continuità è un aspetto importante da questo punto di vista: poter essere qui per il terzo anno consecutivo è una grande cosa, proprio perché dà grande continuità al nostro progetto. Ma non basta", si legge su Tuttomercatoweb.com.

"L'altra parole chiave è la competitività: io mi sono unito al club solo di recente, ma l'Inter ha ottenuto negli scorsi mesi l'autorizzazione a operare nel Paese, siamo davvero contenti di essere qui e stiamo lavorando su una serie di progetti. Di recente abbiamo annunciato una nuova Academy a Gedda e prossimamente annunceremo delle altre partnership nell'area. Nuovi progetti? Stiamo lavorando a tante cose, abbiamo visto quanto siano centrali l'autenticità e la continuità. Vorremmo abbracciare sempre di più la cultura locale, anche nella creazione di contenuti con i nostri calciatori".