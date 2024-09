La notizia della revoca della finale di Champions League del 2027 a Milano porta l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi a lasciarsi andare ad un duro sfogo via social, facendo un confronto con quanto avviene in Inghilterra: "Il declino del calcio italiano: nello stesso giorno l’UEFA cancella la finale di Champions League 2027 a Milano per problemi dello stadio, il Manchester United presenta il più grande progetto di trasformazione urbana inglese con il nuovo stadio da due miliardi di sterline che prende il posto dell’Old Trafford. Da una parte la burocrazia e la palude, dall’altra l’innovazione e il futuro. Il declino del calcio italiano, ma anche la sconfitta di una politica che sa dire solo NO".

