Marco Rose, allenatore dell'RB Lipsia, interviene in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Hoffenheim commentando quello che sarà il blocco di partite che attende la formazione tedesca prima della sosta di Natale: "Torneremo a gareggiare in tutte le competizioni. In Coppa abbiamo la possibilità di raggiungere i quarti di finale in casa davanti ai nostri tifosi. Poi abbiamo Hoffenheim e Wolfsburg davanti a noi in campionato, ci sarà la trasferta di Kiel e abbiamo il Bayern Monaco. Queste sono tutte opportunità per rimpolpare il nostro discreto bottino di punti finora in Bundesliga".



In mezzo c'è anche la Champions League, dove i Roten Bullen sono ancora all'asciutto: "Non abbiamo vinto nessuna delle prime quattro partite di Champions. Ciò significa che dobbiamo iniziare a mioverci. Martedì giocheremo in casa dell'Inter andremo lì per lottare al fine di fare punti. Poi avremo ancora l'Aston Villa in casa e poi dovremmo cercare di ottenere tre punti con Sturm Graz e Sporting Lisbona a gennaio. Siamo ovunque e ci sentiamo pronti. Vogliamo attaccare”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!