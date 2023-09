La prima giornata delle coppe europee nella stagione 2023/24 ha lasciato in eredità un aggiornamento del ranking UEFA. La classifica è utile per determinare le fasce che, nella prossima stagione, divideranno i club che prenderanno parte alla prima Champions League a girone unico. Le prime posizioni appaiono piuttosto salde, con il Manchester City (126 punti) e il Bayern Monaco (122 punti) che si daranno battaglia per la vetta durante la stagione. Segue al terzo posto il Real Madrid (fermo a quota 108 punti), che a meno di pessime prestazioni in Champions non dovrebbe essere raggiunto dal Paris Saint-Germain.

Rimane salda in ottava posizione l'Inter con 86 punti: i nerazzurri mettono nel mirino Manchester United e Chelsea, agevolati anche dal fatto che i Blues in questa stagione non sono impegnati in Europa. L'Inter precede RB Lipsia, Siviglia e Roma, con la Juventus al dodicesimo posto e il Milan addirittura in 33esima posizione.

