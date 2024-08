Tuttosport pubblica oggi un'intervista a Rahman Rezaei, vice ct dell’Iran ed ex difensore di Perugia, Messina e Livorno. Rezaei ha parole molto lusinghiere per Mehdi Taremi. "È molto bravo, un leader vero. Capace di tenere il gruppo, sta sempre vicino a tutti i suoi compagni di squadra. Qui è considerato il più forte di tutti insieme a Sardar Azmoun. Se ha fatto bene a passare all'Inter? Secondo me sì, anzi è successo pure tardi, sarebbe dovuto arrivare prima. Pazienza, lo farà adesso con i nerazzurri».

"Parliamo di un giocatore che si muove tantissimo in campo, avanti, sinistra, destra, torna indietro. Marcare uno come lui è difficile - prosegue Rezaei -. Inzaghi potrà schierarlo in qualsiasi posizione dell’attacco. E volendo anche come mezzapunta. Sicuramente farà molto bene all’Inter. Taremi tecnicamente è forte, come di testa. Ha velocità, batte bene i rigori, sa smarcarsi. Inzaghi è molto intelligente, tatticamente forte. La sua squadra di solito è quella dominante in campionato. Si inseriscono i centrocampisti, come i quinti che possono aiutare tanto Taremi a segnare in questa stagione".

Rezaei rivela che anche nello staff tecnico dell'Iran sono "contentissimi" del passaggio in nerazzurro. "L’Inter, giocando un calcio offensivo, può aiutarlo. Inzaghi sfrutta le qualità dei suoi calciatori al 100% e anche di più. L’Inter gioca benissimo, segna molto. È una squadra esempio per tutta Europa. Quanti gol può segnare? Direi tra i 12 e i 18-20 gol. Ai miei tempi c’erano punte fortissime: Crespo, Batistuta, Vieri, Shevchenko, Simone e Pippo Inzaghi, Del Piero, Totti, Trezeguet, Montella, Delvecchio. Però resto convinto che anche Taremi avrebbe fatto bella figura quando giocavo io. Con Lautaro faranno benissimo. L’argentino tiene bene la palla, fa salire la squadra, mentre i movimenti di Taremi possono servire a tutta la squadra. Vedrà quante palle Martinez servirà a Taremi per farlo segnare".