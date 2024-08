Andrei Radu potrebbe continuare la sua carriera in Francia, ma non con la maglia del Nantes come rivelato qualche giorno fa dalla stampa rumena. Il portiere - stando a quanto scrive Nicolò Schira su X - sarebbe infatti al centro dei discorsi tra l'Inter e lo Strasburgo. "Trattativa in corso tra Strasburgo e Inter per Andrei Radu, pronto a lasciare i nerazzurri", si legge nel post del giornalista.

