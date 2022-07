Nel giorno dell'ufficializzazione del passaggio di Andrei Radu in prestito alla Cremonese dall'Inter, l'agente Oscar Damiani esprime tutta la sua soddisfazione per la nuova sfida che attende il suo assistito dopo un'annata da cancellare: "Le aspettative sono alte, è una stagione importante perché ha la possibilità di essere titolare e poi dopo come sempre bisogna dimostrare tutto sul campo - ha spiegato il noto procuratore a Serieanews.com -. La Cremonese gli ha dato fiducia, l’Inter lo aspetta quindi è una stagione decisiva per il suo futuro. Siamo tutti fiduciosi. Abbiamo grande considerazione in Andrei perché riteniamo che sia un portiere di altissimo livello. Questo passaggio alla Cremonese serve a dimostrare tutto il suo valore, per tornare a grandi livelli".