André Onana è stato nominato, tra tutti i giocatori camerunesi, uomo immagile dei 'Leoni indomiti' durante la Coppa del Mondo. Tutte le squadre che partecipano ai Mondiali di calcio del Qatar 2022 hanno dovuto scegliere un giocatore franchigia, che sarà l'immagine visibile del proprio Paese per tutta la durata del torneo su poster giganti che regneranno sugli edifici più emblematici del Qatar. Il portiere neroazzurro è già su un imponente edificio a Doha, capitale del Qatar. La scelta del portiere come giocatore titolare è stata proposta dalla federazione calcistica camerunese e ratificata dalla FIFA, l'associazione che organizza il più importante evento calcistico del mondo. La campagna pubblicitaria fa parte di una strategia di promozione del torneo in una delle città in cui si disputeranno le partite della Coppa del Mondo. I Leoni Indomabili sono inseriti nel Gruppo G con Brasile, Serbia e Svizzera.