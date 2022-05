In attesa dell'insediamento del nuovo ds Luis Campos, la prima missione per il Paris Saint-Germain sarà quella di cedere diversi elementi in esubero della rosa dei transalpini. Secondo quanto riferisce Le Parisien, che fa ben dieci nomi di giocatori con le valigie sulla porta, l'incarico sarà delegato ad un altro ex dirigente del PSG, vale a dire Antero Henrique, uno specialista delle cessioni, che tra i tanti dovrà trovare una nuova collocazione anche per Mauro Icardi, oltre ad altri nomi di rilievo tra i quali Julian Draxler, Sergio Rico, Ander Herrera, Leandro Paredes e Thilo Kehrer. Campos, dal canto suo, si occuperà della ricerca del nuovo allenatore.