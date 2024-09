Un inizio di stagione decisamente positivo per Francesco Pio Esposito nella sua seconda stagione con la maglia dello Spezia: l'attaccante di proprietà dell'Inter è stato protagonista assoluto del derby sempre molto sentito in riva al Golfo dei Poeti contro la Carrarese con una doppietta, e più in generale coi suoi tre gol in cinque partite sta diventando il leader della squadra di Luca D'Angelo.

Crescita esponenziale, quella del ragazzo di Castellammare di Stabia, che non passa inosservata in casa Inter. Secondo Il Secolo XIX, infatti, il club nerazzurro vuole farne un pezzo pregiato del proprio futuro e spera di portarlo a San Siro magari già l’anno prossimo. Ma alle sue prestazioni non resta insensibile nemmeno il ct azzurro Luciano Spalletti.

