Pio Esposito non si ferma e si carica nuovamente sulle spalle tutto lo Spezia. I bianconeri superano anche l'ostacolo Catanzaro al Ceravolo grazie alla bordata vincente del classe 2005 di proprietà dell'Inter, che sfonda al minuto 18 la porta di Mirko Pigliacelli con una botta appena fuori area che vale i tre punti per la squadra di Luca D'Angelo. Con questo successo, i liguri agganciano al secondo posto il Pisa caduto in casa del Modena, mentre in vetta il Sassuolo, vittorioso sul Palermo, dichiara aperto ufficialmente il primo tentativo di fuga verso la Serie A.