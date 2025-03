Una partita già attesissima dalle due tifoserie, tra le quali intercorre una storica rivalità; ancora più importante oggi perché Spezia e Pisa si stanno giocando uno dei due posti che valgono la promozione diretta in Serie A. Non ha deluso le attese il match del Picco tra i bianconeri di Luca D'Angelo e i nerazzurri di Filippo Inzaghi: alla fine, a festeggiare sono i padroni di casa che riescono a raggiungere per due volte i toscani e poi superarli nel risultato vincendo 3-2 e portandosi a meno tre dai nerazzurri.

Successo preziosissimo che porta anche la firma dei fratelli Esposito: Salvatore inventa un gran calcio di punizione trovando l'1-1 dopo il primo gol del Pisa frutto di un'autorete di Przemslaw Wisniewski, Francesco Pio firma il 2-2 al 58esimo (13esima rete personale) dopo che gli avversari si erano riportati avanti a inizio ripresa con la rete di Henrik Meister. Il gol vittoria, però, è proprio di Wisniewski, che si fa perdonare l'errore sulla prima rete e trova lo spunto vincente per far esplodere il Picco. Spezia che torna a vedere la Serie A diretta, vittoria impreziosita anche dal pareggio interno al quale il Bari ha costretto il Sassuolo capolista.

