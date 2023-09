Questa volta, il suo gol è servito al Sassuolo per trovare una clamorosa vittoria con la Juve, nei modi oltre che nel risultato. Arrivato ai microfoni di DAZN, Andrea Pinamonti celebra la vittoria rivendicando l'ottimo inizio di stagione, tutta un'altra musica rispetto allo scorso campionato vissuto tra molte difficoltà. E si leva anche qualche sassolino: "I numeri quest'anno stanno arrivando. Ho sempre dato tutto da quando sono qui, l'anno scorso mancavano i numeri ma quest'anno stanno arrivando anche quelli. Non so cosa sia cambiato, ma sicuramente ho tanta rabbia per delle persone che hanno esagerato. La Nazionale? Io mi candido per essere pronto col Sassuolo. Poi se arriva qualcosa in più va bene ma io mi godo questi momenti".

