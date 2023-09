Grossa sorpresa oggi al centro sportivo Juan Pinto Duran, sede degli allenamenti della Nazionale cilena. Nel gruppo tornato subito in patria dopo la partita contro l'Uruguay era presente anche Alexis Sanchez, che nelle immagini diffuse dalla ANFP, la Federcalcio cilena, si vede anche mentre si allena col pallone. Il ct Eduardo Berizzo ha espresso il desiderio di avere il giocatore nerazzurro per il prossimo confronto con la Colombia in programma nella notte tra martedì e mercoledì.

