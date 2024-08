Tocca a Benjamin Pavard presentare l'imminente sfida tra Inter e Atalanta davanti alle telecamere di Inter TV: "La difficoltà più grande sarà ripeterci, l'anno scorso abbiamo fatto una stagione molto importante. Per stasera siamo pronti", assicura il francese.

Che tipo di avversario ti aspetti?

"Dobbiamo trovare delle soluzioni per cercare di chiudere la partita, l'Atalanta è un'ottima squadra".

Come ti senti fisicamente?

"Mi sento molto bene, so di non essere al 100% ma sto ritrovando la condizioni fisica. Prima non ero pronto per giocare 90 minuti".

