Il premio di 'Player of the Match' vinto dopo Venezia-Napoli può rappresentare l'inizio di una nuova vita calcistica per Ionut Radu, che ormai sembra essersi messo alla spalle il famigerato errore commesso in Bologna-Inter che alcuni indicano in maniera un po' superficiale come quello che ha fatto perdere lo scudetto ai nerazzurri: "Sono stati tre anni difficili, ma quel periodo è alle spalle - ha assicurato Federico Pastorello, l'agente del portiere romeno, parlando a Gianlucadimarzio.com -. Una situazione di quel tipo può metterti in difficoltà, lui si è preso le responsabilità. Sono convinto che tra qualche anno giocherà titolare in Champions League, ma senza escludere un futuro in Italia".

Prima di ambire a grandi palcoscenici, però, Radu deve confermarsi innanzitutto al Venezia, come sottolineato dal suo procuratore: "L’opportunità di andare al Venezia è nata in modo fortuito, l’infortunio di Stankovic ha aperto a questa opportunità. Andrei è stato chiaro e mi ha detto 'so cosa devo fare'. Abbiamo firmato per sei mesi, ora l’obiettivo è quello di dare continuità per raggiungere una salvezza miracolosa, ma ancora possibile".

