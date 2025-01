Pari di rigore al Tardini tra Parma e Venezia: finisce 1-1, con i lagunari che vanno avanti dal dischetto con Joel Pahjanpalo al 20' e poi si fanno raggiungere al 56' da Hernani, freddo dagli 11 metri. Un match che termina senza vincitori né vinti, scontentando tutti, nel quale si è distinto Filip Stankovic con i soliti interventi decisivi ma anche Gaetano Oristanio, al quale è stato annullato il gol che sarebbe valso il 2-1.

Più movimentato l'altro match salvezza delle 15, Cagliari-Lecce, giocato all'Unipol Domus: dopo essere andati sotto per effetto del gol di Santiago perotti al 42', i padroni di casa reagiscono con rabbia nella ripresa trovando un uno-due di precisione pugilistica con Gianluca Gaetano e Sebastiano Luperto, tra 60 e 65'. Il ko definitivo ai salentini lo dà Ante Rebic, espulso per un fallo di reazione su Yerry Mina (salterà l'Inter): in inferiorità numerica la squadra di Marco Giampaolo affonda sotto i colpi di Nadir Zortea e Adam Obert.