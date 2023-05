Intervistato da Radio Punto Nuovo, Ernesto Paolillo, ex ad dell'Inter, parla del futuro della panchina del Napoli dopo l'ufficialità dell'addio di Luciano Spalletti: "Io consiglierei ad Aurelio De Laurentiis Thiago Motta, è molto serio e ne capisce di calcio. Ha le capacità per allenare una grande squadra. Di certo veder andar via Spalletti è stato un peccato. Quando José Mourinho andò via dopo il Triplete, ho sofferto tantissimo... Un allenatore però capisce quando ha dato tutto ad una squadra e quanti investimenti servirebbero per continuare a farla crescere. Mourinho capì che era la fine di quell'Inter, Spalletti avrà capito più o meno lo stesso per questo Napoli. Poi le scuse familiari contano il giusto in contesti simili".

Paolillo parla anche del patteggiamento di ieri della Juventus: "Ancora una volta siamo davanti ad una vicenda paradossale e triste. Quello che è stato fatto sul bilancio della Juventus è stato fatto sul bilancio di una società quotata in borsa. Al di là di ogni pudore... Soprattutto è stato fatto da chi di bilanci dovrebbe saperne e anche tanto. E' una vicenda spiacevole che non può chiudersi in questo modo. Sarebbe stato meglio lasciar perdere i punteggi di questo campionato e sanzionare la Juventus con punizioni più serie e adeguate in vista della prossima stagione. Le parole di Gabriele Gravina? Ha salvato capra e cavoli (ride, ndr)... Ha salvato i suoi rapporti con la Juventus, tiene una squadra forte in Serie A e lo ha tolto da qualsiasi imbarazzo. L'assurdità è non schierarsi dal punto di vista etico".

