Davide Frattesi si merita il voto più alto nelle pagelle di Tuttosport relative all'amichevole contro l'Al Nassr. Per il gol, ma non solo: alla prima da titolare con la maglia dell’Inter l'ex Sassuolo mostra già tutte quelle qualità per cui è stato ingaggiato. Anche la condizione fisica sembra già da pollice in su. Bene tra gli altri anche Stefan de Vrij e Filip Stankovic, oltre a Juan Cuadrado. Rimandato Yann Bisseck, male Joaquin Correa unico bocciato.

Questi i giudizi complessivi:

Frattesi 7

Corsa, inserimento e gol. Alla prima da titolare con la maglia dell’Inter mostra già tutte quelle qualità per cui è stato ingaggiato. Anche la condizione fisica sembra già da pollice in su. Una prestazione convincente dell’ex centrocampista del Sassuolo.

Filip Stankovic 6.5

Salva l’Inter, al 20’, con una gran parata sul colpo di testa ravvicinato di Talisca. Rispetta le attese, certificando un’ottima personalità. Il futuro è suo, anche il presente?

De Vrij 6.5

Comanda la difesa dell’Inter con autorità. Pochi fronzoli, interventi puliti e testa alta. Annulla senza apparente difficoltà un certo Cristiano Ronaldo. Mica poco.



Cuadrado 6.5

Spunto e tecnica di base, la velocità arriverà con la migliore condizione. Il colombiano entra con convinzione, crea spesso la tanto agognata superiorità numerica e manda fin da subito un chiaro messaggio ad Inzaghi. Si candida per “rubare” il posto a Dumfries.

Molto attivo, cerca più volte il gol dalla distanza. Mostra doti invidiabili. E quella voglia di emergere che risulta determinante per chi è un giovane in rampa di lancio. Cominciò così anche la scorsa estate, poi la personalità lo aveva frenato. Sarà pronto per la svolta?Sembra in palla. Propositivo sulla fascia sinistra, mette in area più palloni interessanti.Qualche strappo pericoloso, se ne intuiscono le potenzialità. Deve però ancora inserirsi nel gioco dell’Inter. E trovare l’affiatamento con i compagni di reparto. Si vede che è ancora indietro di condizione fisica.

Bisseck 5.5

Deve diventare “più difensore” e chiaramente inserirsi al meglio dei meccanismi dell’Inter. Si addormenta insieme a Barella in occasione del gol del vantaggio dell’Al-Naasr, lasciando in gioco Ghareeb. Avrà tempo per migliorare, sicuro.



Dumfries 5.5

L’assist per il gol dell’1-1 di Frattesi è davvero di pregevole fattura, per il resto troppe imprecisioni da parte del laterale destro olandese, che sbatte contro l’ex nerazzurro Alex Telles.



Martinez 5.5

Garra e abnegazione non gli mancano. Ma il capitano nerazzurro sbaglia innumerevoli occasioni da rete. Un gol divorato nella ripresa è l’emblema della giornata no, sotto porta, dell’argentino. L’istinto killer, calcisticamente parlando, non un dettaglio per chi di professione fa l’attaccante.



Correa 5

Dovrebbe bruciare l’erba. Giocare col coltello tra i denti. E avere una cattiveria sportiva senza eguali. L’argentino invece non sfrutta ancora una volta l’occasione concessagli da Inzaghi. Tra errori gratuiti, passaggi al portiere avversario e tocchi errati, finisce dietro la lavagna.

