Thuram (7,5) è eletto il migliore in campo da parte della Gazzetta dello Sport dopo il 2-1 nerazzurro al Feyenoord. "L'antidolorifico migliore è una prova così. Un gol che ricorda quello del derby del 5-1, gioielli sparsi, una traversa e una gamba che torna a girare".

Voto alto anche per Mkhitaryan (7): "La migliore notizia possibile in vista dell'Atalanta. Di nuovo ai suoi livelli".

Stessa valutazione (7) anche per il tecnico Inzaghi e per Carlos Augusto. Buon 6,5 per Pavard, Acerbi, Bisseck, Dumfries e Calhanoglu. Poi tutte sufficienze a parte Asllani (5), l'unico bocciato: "Neppure entra e si fa ammonire per un fallo a centrocampo: diffidato, salterà l'andata dei quarti".