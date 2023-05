È ovviamente Lukaku il migliore in campo di Inter-Sassuolo. La doppietta del belga viene premiata con un 7,5 da La Gazzetta dello Sport. Mezzo punto in meno per Lautaro (7), mentre il 6,5 è per Inzaghi, Brozovic e Dimarco. D'Ambrosio e Asllani prendono 5,5, poi tutti strappano il 6. Tranne Gagliardini: è lui il peggiore dei nerazzurri, voto 5.

