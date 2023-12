Calhanoglu, Lautaro e Dimarco i migliori dell'Inter che ieri ha travolto l'Udinese. Per tutti loro, esattamente come per Inzaghi, la Gazzetta dello Sport decide per il 7,5 nelle pagelle. Il turco è un direttore d'orchestra "degno della Scala", Lautaro si costruisce da solo il 4-0 e Dimarco fornisce una prova totale.

Al 7 si fermano Bisseck, Bastoni, Barella, Mkhitaryan e Thuram, mentre il 6,5 va ad Acerbi e Darmian. Nessun bocciato, i voti più bassi sono i 6 ad Arnautovic, Sommer, Carlos Augusto e Cuadrado. Sensi senza voto.