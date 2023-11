Partita sontuosa di Calhanoglu che nelle pagelle della Gazzetta guadagna la palma del migliore in campo con un 7,5: un quarto d'ora devastante nel primo tempo, "il quarto d'ora di gloria profetizzato da Andy Warhol". Solo mezzo gradino sotto troviamo Lautaro e Darmian: 7 per l'autare del 2-0 e il protagonista del rigore del vantaggio. Sul 6,5 si attestano i vari Sommer, Pavard, De Vrij, Acerbi e Barella, mentre si fermano al 6 Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Frattesi e Carlos Augusto. Unico bocciato Dumfires con 5,5: "Come noi quando suona la sveglia al lunedì". Inzaghi? 6,5 anche lui. In generale, insomma, voti non altissimi della rosea.

