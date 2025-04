Pagelle parecchio punitive quelle della Gazzetta dello Sport per i nerazzurri dopo il ko nel derby col Milan.

Si salvano in due: Bisseck e Zalewski. Il tedesco raccoglie un buon 6,5: "Il suo personale riscatto, dopo Bologna. Peccato per lui che coincida con una disfatta così. Tiene su anche emotivamente i suoi, vincendo molti duelli con Leao. Pure pericoloso con due conclusioni dal limite".

Sufficiente il polacco: "Buon impatto, punta dritto l’avversario e spesso riesce a saltarlo, anche se poi perde il tempo della giocata rientrando sempre sul destro. Nel finale si allaccia con Jimenez, ma non riesce a essere decisivo".

Per il resto, solo bocciati. Il peggiore è Asllani (4): "Lento, di testa ancor prima nelle giocate. Sbaglia scelte e spesso anche posizionamento, il solito eterno difetto di toccare troppo il pallone. Eppure i compagni lo cercano, ma lui non ripaga mai la fiducia".

Per il resto, Martinez 5, De Vrij 5, Bastoni 5,5, Darmian 5, Barella 5,5, Mkhitaryan 4,5, Dimarco 5, Taremi 4,5, Lautaro 4,5, Arnautovic 5, Calhanoglu 5,5, Frattesi 5,5, Correa sv.

Inzaghi 5: "Costretto a giocare col bilancino, stavolta le scelte iniziali non pagano, soprattutto in mezzo e in attacco. Prova a sterzare con 4 cambi insieme: niente. Con i derby ha lasciato per strada due trofei quest’anno".