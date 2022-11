DIFENSORI: Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Jurrien Timber, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Mathjis de Ligt, Tyrell Malacia, Jeremie Frimpong;

CENTROCAMPISTI: Frenkie de Jong, Steven Berghuis, Davy Klaassen, Teun Koopmeuiners, Cody Gakpo, Marten de Roon, Kenneth Taylor, Xavi Simons;

ATTACCANTI: Memphis Depay, Steven Bergwijn, Vincent Janssen, Luuk de Jong, Noa Lang, Wout Weghorst.

Here it is. Our World Cup squad! 🇳🇱#NothingLikeOranje | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/s4KMWBvJQU