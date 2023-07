Dopo il pareggio per 1-1 con l'Al-Nassr, l’Inter continua la sua preparazione in attesa della seconda amichevole del tour giapponese, in programma per martedì 1 agosto contro il PSG di Milan Skriniar. Ospite speciale all'allenamento odierno della squadra di Simone Inzaghi, che ha svolto il training quotidiano sotto l'osservazione attenta di Steven Zhang. Il presidente nerazzurro ha seguito da bordocampo il lavoro della squadra per far sentire la sua vicinanza ai ragazzi, con cui è rimasto fino al termine del training.

Prosegue il lavoro dei Nerazzurri sotto lo sguardo del Presidente Steven Zhang che ha seguito da bordocampo la seduta di allenamento #ForzaInter #InterJapanTour2023 — Inter (@Inter) July 30, 2023

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!