Pomeriggio tranquillo per André Onana, che in Inter-Salernitana blinda la porta nerazzurra e e festeggia il primo clean sheet in Serie A. "Era importante vincere oggi per chiudere la settimana nel migliore dei modi. Tre punti fondamentali per continuare sulla strada giusta. Continuiamo insieme" il messaggio lanciato sui social dal portiere camerunese.