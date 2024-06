Stefan de Vrij sì, Denzel Dumfries no. Ronald Koeman, ct dell'Olanda, schiera solo uno dei due interisti orange nella squadra titolare che scenderà in campo alle 18 per la sfida del girone D di Euro 2024 contro l'Austria. La novità, rispetto alla precedenti versioni, sono Lutsharel Geertruida e Donyell Malen. Dall'altra parte, vista la buona prestazione con la Polonia, Ralf Rangnick punta ancora forte su Marko Arnautovic, in campo da centravanti e con la fascia di capitano sul braccio.

