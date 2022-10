Tutto quanto Inter e Milan hanno in progetto di costruire attorno al nuovo impianto deve tenere conto dei "vincoli del Pgt", spiega Sala. "Se dovessi tenere San Siro, è chiaro che le nuove costruzioni andrebbero a prendere un'altra parte e porterebbero via del verde - ha detto -. La zona dove c'è San Siro per i club è vista infatti come una parte del loro sviluppo, quindi in questo senso diventa necessario abbattere San Siro Il processo comunque è nelle fasi finali con il dibattito pubblico e dopo questo la giunta dovrà esprimersi ma io vedo un positività in questo percorso. Le squadre inizieranno a fare il progetto esecutivo che andrà in aula del Consiglio comunale. Ci vorranno anni per questo, tanto che l'inaugurazione dei Giochi olimpici di Milano-Cortina del 2026 si terrà a San Siro".