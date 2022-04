Non solo la Roma incamera qualche quattrino di bonus per Edin Dzeko: la qualificazione aritmetica in Champions League fa scattare un altro bonus che fa sorridere le casse della Lazio. Il club biancoceleste, infatti, riceverà un milione di euro in più per Joaquin Correa. L'argentino si è trasferito in nerazzurro per 30 milioni di euro tra i 5 di prestito e di 25 di riscatto scattati al primo punto del 2022, ai quali si sarebbe aggiunto un milione in caso di qualificazione al massimo torneo continentale.