L'Inter segue con attenzione anche Nico Paz, ma il sogno del gioiello del Como è tornare un giorno a giocare per il Real Madrid (che può esercitare la recompra). È quanto ammesso dal talento argentino ai microfoni di Sky Sport, dove si è parlato anche del suo futuro.

Cosa vuol dire vivere dentro lo spogliatoio del Real Madrid?

"Per me che venivo dalla cantera è stato un cambio enorme. Mi sono ritrovato fianco a fianco con i più grandi campioni del mondo. Ma la cosa incredibile è come ti trattano, ti fanno subito sentire parte del gruppo. È stato bellissimo parlare con loro e con Ancelotti".

Proprio Ancelotti qualche settimana fa ha detto che ti seguono ancora da vicino. Come vedi il tuo futuro?

"Ora non serve a molto parlare del futuro, sto iniziando e sono solo al mio primo anno. Sono concentrato per migliorare ogni giorno col mio allenatore, Fabregas, col Como che sta crescendo molto. In futuro chissà, sarebbe un sogno giocare col Real Madrid".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!