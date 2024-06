L'allarme scattato nelle scorse ore per l'infortunio di Nicolò Barella è rientrato definitivamente. Dopo gli esami di controllo odierni che hanno scongiurato problemi seri per il centrocampista dell'Inter, il ct della Nazionale Luciano Spalletti ha rassicurato ulteriormente l'ambiente durante la conferenza stampa della vigilia di Italia-Bosnia: "Per Barella c'è stato ottimismo fin dal primo momento perché è sempre stato tutto sotto controllo - le sue parole -. Quando c'è un affaticamento bisogna aspettare un giorno o due, ma oggi è diventato tutto più chiaro. Non può essere preso in considerazione per la sfida di Empoli, ma per l'Albania sì, siamo fiduciosi. Per Meret vale lo stesso discorso".

