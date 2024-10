Nessun problema a Udine per la Nazionale italiana, che nella gara giornata di Nations League si sbarazza di Israele con un agevole 4-1. Apre la marcature Mateo Retegui, trasformando al 41' il rigore procurato da Sandro Tonali. Nella ripresa, bastano nove minuti agli azzurri per raddoppiare il vantaggio grazie a un inserimento in area di Giovanni Di Lorenzo, bravo a girare a rete un cross invitante dalla sinistra del compagno di club Giacomo Raspadori.

Sotto di due gol, gli ospiti provano a tornare in carreggiata con Mohammad Abu Fani, che dimezza lo svantaggio tra le proteste dei padroni di casa per un presunto fallo su Guglielmo Vicario. Il 2-1 dura poco perché, al 72', sull'asse tutto interista, la squadra di Luciano Spalletti cala il tris: Federico Dimarco crossa di prima un pallone lavorato bene da Riccardo Calafiori in area, dove irrompe il solito Davide Frattesi che apre il piatto e sorprende un Glazer non proprio perfetto. Il 3-1 non è definitivo, visto che l'ingresso in campo di Daniel Maldini (debutto storico nella città in cui il padre esordì nel Milan) e Destiny Udogie (entrato al posto di Dimash al 73') produce al 79' il poker firmato ancora da Di Lorenzo, autore della sua prima doppietta in azzurro. Verso l'86esimo, Frattesi subisce un pestone da un avversario che gli rompe lo scarpino e lo fa uscire dolorante dal campo per far posto ad Alessandro Buongiorno. Nulla di preoccupante, comunque, per l'ex Sassuolo, secondo quanto rivelato dalla giornalista della Rai a bordocampo.

