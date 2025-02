Il Maradona risponde presente e sarà sold-out per Napoli-Inter, big match della 27esima giornata di Serie A dove c'è in palio una buona fetta di scudetto. Il match è in programma tra due weekend, ma la data esatta della partita verrà comunicata dopo il sorteggio degli ottavi di Champions League che si terrà a Nyon dopo la fine dei playoff.

Ciò che è certo che il lo stadio Maradona sarà tutto esaurito. "Appena è partita la vendita libera dei biglietti, oggi, dopo pochissimo, è arrivato il sold-out. Non ci sono più tagliandi disponibili, il Maradona sarà tutto esaurito per Napoli-Inter. Ne rimanevano pochissimi e sono stati polverizzati in giornata", si legge su TuttoNapoli.net.

