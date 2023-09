Non benissimo Michael Oliver, l'arbitro inglese che ha diretto ieri Real Sociedad-Inter: per la Gazzetta dello Sport la prestazione è comunque da 6 nonostante la grave svista del rosso a Barella, poi corretta dal VAR. Regolarissimo il vantaggio basco: nessun fallo su Bastoni che infatti nemmeno protesta. Barella graziato al 7' per un fallo da giallo su Barrenetxea, mentre poi al 13' arriva il cartellino per Asllani per aver tamponato Merino. "Nella ripresa al 3’ la Real Sociedad chiede il rigore per un contrasto aereo tra De Vrij e Le Normand, colpito al volto, ma non si va al di là dei normali contatti d’area su cross. Manca invece un giallo a Brais Mendez, che al 17’ cintura al collo Barella; tra i due si innesca un duello molto fisico e al 19’ l’arbitro Oliver estrae il rosso diretto per l’azzurro, che sembra scalciare per stizza l’avversario a terra: il Var mostrerà però che Barella sta cercando di liberare il piede dalla morsa delle gambe dello spagnolo. Al 35’ il gol di Thuram su assist di Carlos Alberto è annullato per fuorigioco".

