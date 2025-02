Partita tutto sommato serena tra Juve e Inter, ma non mancano gli errori di Mariani. Che - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - non sono pochi.

Si parte subito al 3', quando Kolo Muani schiaccia violentemente il piede di Barella e gli buca lo scarpino: il sardo zoppica per diversi minuti. Manca il giallo. Al 20', doppia chance per la Juve: Sommer para prima su Gonzalez e poi su Conceiçao, ma tutto nasce da un controllo col braccio dell'argentino.

Al 40’, Conceiçao blocca in volata Dumfries: era azione potenzialmente pericolosa, quindi da giallo. Niente. McKennie, nel secondo tempo, ha lo sguardo orizzontale, il suo piede si appoggia (non violento) sulla caviglia di Bastoni, il Var scarta il rosso ma il giallo (Mariani è a un metro) era da mostrare. Al 9’ st, Weah su Dimarco in fuga: 4° giallo mancante.