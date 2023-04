Sonora bocciatura per Davide Massa di Imperia, direttore di gara di Juve-Inter di ieri sera. Il Corriere dello Sport non risparmia critiche aspre al fischietto ligure: "Non riesce a tenere le partite Massa: anche ieri due rossi dopo il fischio finale (più quello di Lukaku prima), era già successo nel derby di Roma, anche ieri una parte di responsabilità (al di là delle difese d’ufficio) è la sua".

Nello specifico sul rigore e il rosso a Lukaku: "Visuale aperta, pallone che scende e Bremer che ha il braccio destro largo (molto, troppo), pochi dubbi. Che invece sembrano appartenere a Massa, che ci mette quasi 3” per fischiare, come dopo un suggerimento - scrive il Corsport -. Punisce Lukaku per un fallo da... arancione su Gatti, poi col secondo giallo per l’esultanza verso la Curva della Juve (già vista, era davvero da giallo?)".