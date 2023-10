Dal Corinthians all'Inter fino alla Nazionale brasiliana, passando per Monza. Raffaele Palladino, tecnico della formazione brianzola, rivendica un po' di diritti sull'escalation di Carlos Augusto, terzino sinistro arrivato in nerazzurro dalla Brianza: "L’ho subito videochiamato e gli ho fatto i complimenti. È un piacere e un onore averlo conosciuto, ma soprattutto fatto crescere. Lo abbiamo consegnato a una squadra che ambisce ad alti obiettivi. Gli facciamo un grosso in bocca al lupo", le sue parole alla vigilia della gara contro la Salernitana.

