Intercettato da Sportmediaset pochi minuti prima del match di Coppa Italia contro la Reggiana, l'ad del Monza Adriano Galliani ha confermato il trasferimento di Carlos Augusto, ribadendo come l'Inter sia stata un desiderio del calciatore: "Sarà con me in tribuna, il rapporto con lui è fantastico - ha assicurato l'esperto dirigente -. Dovevamo decidere, lui voleva giustamente giocare le coppe europee, e se lo merita perché secondo me è uno degli esterni più forti in Europa e attraverso le coppe spera di poter conquistare la maglia della sua nazionale. Dovevamo accontentare il ragazzo, che non ha pensato a fare i soldi per lui o i suoi agenti, ma era a fine contratto e non avrebbe rinnovato. Dovevamo scegliere se cederlo quest'anno o tenerlo e perderlo al zero tra pochi mesi. Dispiace a me, come a tutti gli altri tifosi, ma non si poteva non fare quello che è stato fatto. Ha scelto lui l'Inter, perché gioca la Champions League."

Sorpreso dalle dimissioni di Mancini?

"Sì, sono sorpreso. Ci saranno motivazioni, lo dirà lui. Non so dare un giudizio perché non so le sue motivazioni ma è una persona intelligente e se ha dato le dimissioni una ragione c'è. Il successore? Deciderà il presidente federale".