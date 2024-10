E' ricominciata la corsa per entrare nel Mondiale per club, non per il 2025 bensì per il 2029. Le squadre in Europa stanno cominciando a raccogliere i primi punti. Al momento ne hanno sei Borussia Dortmund, Brest, Benfica, Bayer Leverkusen, Liverpool, Aston Villa e Juventus, a quattro Manchester City e Inter.

Da ricordare che per il Mondiale per club 2025 l'Italia ha portato due rappresentanti (Inter e Juventus) e che le prossime quattro vincitrici della Champions League andranno di diritto alla competizione.

