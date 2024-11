Manita che vale la vetta della classifica quella che ieri l'Inter ha calato in casa del Verona di Zanetti, crocifisso dalle reti di Correa, Thuram, De Vrij e Bisseck. Un successo che i nerazzurri si godono per il significato, su classifica e tabella di marcia, che assume. Un peso che il metronomo di Inzaghi, Henrikh Mkhitaryan spiega su Instagram senza sofismi: "Sulla strada per il primo posto" scrive il 'treno armeno' a corredo di qualche foto del match di ieri pomeriggio.

