"È una sconfitta che ci fa male perché nel primo tempo creando tanto non abbiamo sfruttato le nostre occasioni e abbiamo pagato. Pure dopo l'intervallo siamo entrati un po' male, abbiamo concesso troppo, ma il calcio è così", ha detto Henrikh Mkhitaryan in conferenza stampa dopo il ko incassato questa sera allo Stadium contro la Juventus.



Quest'anno negli scontri diretti fate fatica, perché?

"È una risposta difficile da dare perché è difficile anche per noi. Noi siamo fiduciosi, lavoriamo tanto per imparare e migliroare e proveremo a vincere le partite che ci resteranno".

Riuseresti l’aggettivo ‘ingiocabili’ utilizzato dopo Monaco?

"Lo userò sempre perché ho tanta fiducia nei mei compagni e nel modo in cui giochiamo. Anche nel primo tempo oggi siamo stati ingiocabili, avremmo potuto segnare due-tre gol minimo. Non avendolo fatto, lo abbiamo pagato nel secondo. È la cosa che ci mancava per sbloccare la partita e purtroppo non ci siamo riusciti".

FcIN - Oltre quale soglia di può parlare di risultato soddisfacente e sotto quale si può parlare di annata negativa?

"I nostri obiettivi non cambiano mai neanche durante la stagione. Lottare per lo scudetto e vincere trofei. Non è che perché abbiamo perso una partita dobbiamo dire di non essere favoriti, anzi dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, vincere le partite e raggiungere i nostri obiettivi".

Il pareggio col Napoli ha tolto un po' di tensione nello spogliatoio?

"No, perché non stiamo seguendo i nostri avversari. Siamo concentrati sul nostro gioco e sulle nostre partite. Purtroppo non siamo stati lucidi nei novanta minuti e non abbiamo fatto abbastanza per vincere la partita. Dobbiamo imparare, migliorare, fare di più perché possiamo farlo e vincere le nostre partite".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!