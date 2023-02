Il centrocampista nerazzurro Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 1-0 nella gara di Champions League contro il Porto: "Risultato importantissimo perché non era facile vincere contro il Porto. Grazie a Romelu e a tutti i compagni, sappiamo che non è finita, ma faremo di tutto per vincere anche a Oporto. Siamo pronti ad affrontare tutti gli impegni al massimo come quello di stasera, abbiamo lottato e siamo stati ripagati col successo.