La sessione di interviste della vigilia di Inter-Bayern Monaco per Henrikh Mkhitaryan si chiude con le parole a Inter TV:

All'andata si è vista la capacità dell'Inter di rimanere sempre lucidi. Quanto conterà l'esperienza per restare dentro la partita anche nei momenti più tesi?

"In queste partite devi essere sempre concentrato. Non hai mai il diritto di rilassarti, se no saresti punito; quindi bisognerà essere concentrati per 90 o anche per 120 minuti, vedremo. Però bisogna crederci e fare il nostro meglio per vincere, sapendo che il Bayern Monaco è una squadra fortissima che può creare sempre problemi. Però anche noi giocando bene possiamo creare problemi e vincere la partita".

Rispetto a 1-2 anni fa, l'Inter sembra avere un'identità ancora più chiara. Sentite di avere qualcosa in più come squadra rispetto al percorso che vi ha portato fino ad Istanbul?

"Ovviamente, abbiamo costruito tanto su quella finale; abbiamo imparato tantissimo però bisogna far vedere sul campo che siamo capaci di vincere partite così e trovare il nostro sogno. Ne parliamo da inizio stagione, aspettiamo la partita di domani, siamo carichi. Spero di giocare e fare una bellissima partita".

Cosa ti fa dire che l'Inter è una squadra speciale in notti così?

"La maglia che indosso, i tifosi, i compagni, tutto. Notti così rimangono nella storia e nella memoria dei giocatori. Per non avere rimpianti domani vogliamo giocare una grande partita e rendere orgogliosi noi tutti".

