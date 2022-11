Intervistato dalla Bild, il ds dello Stoccarda Sven Mislintat ha blindato, almeno verbalmente, il proprio terzino Borna Sosa, tornato nome caldo per il mercato con l'Inter tra le potenziali candidate: "Giocare ai Mondiali è un'enorme opportunità per mettere in mostra le tue capacità. Ma il mio chiaro desiderio è che Borna rimanga. È un giocatore di qualità assoluta. Sarebbe già abbastanza difficile sostituirlo in estate.